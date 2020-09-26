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Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту

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Президент Украины Владимир Зеленский навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Курсант рассказал президенту, что авария произошла очень быстро, отметил, что сначала было непонятно, что происходит. Также Золочевский рассказал, что курсанты и экипаж самолета были знакомы и раньше уже летали вместе.

Позднее президент Украины рассказал, что пришедший в себя среди обломков самолета Вячеслав Золочевский потушил огонь на другом курсанте. Их обоих доставили в больницу, но его товарищ позднее скончался. Поступок молодого человека Зеленский назвал «героизмом посреди поля смерти».

Президент пожелал курсанту скорейшего выздоровления, а также пообщался с его матерью и обменялся с ней номерами телефонов. Состояние Золочевского на данный момент оценивается как удовлетворительное, пишет «Федеральное агентство новостей».

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащие техобслуживание самолета и подготовку его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

26 сентября Зеленский объявил днем ​​траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе.

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