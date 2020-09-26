В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев

Правоохранительные органы Колумбии ведут поиск двух иностранцев, которые якобы готовили покушение на президента страны Ивана Дуке Маркеса. Об этом 26 сентября сообщила газета El Tempo.

«Разведывательные подразделения (правоохранительных органов) объединились, чтобы найти двух иностранцев, находящихся в стране для совершения нападения на президента и его семью <…> Благодаря (нашему) информатору мы знаем, что эти люди являются экспертами в обращении со снайперским оружием и что они недавно приехали в страну», — рассказал источник издания в правительстве Колумбии.

Ранее, 26 сентября, стало известно о том, что двое иностранцев готовили покушение на президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса. Уточняется, что покушение готовили «один человек русской национальности, а другой — израильской». Других подробностей происшествия не приводится. По данным радиостанции, военные и полиция приведены в состояние повышенной готовности.

2 июля суд Колумбии вынес решение о приостановке деятельности группы американских военных на территории страны до получения одобрения со стороны сената.

Вердикт был вынесен административным судом столичного департамента Кундинамарка. Согласно ему, президент Маркес обязан приостановить всю деятельность американских военных на территории Колумбии в течение следующих 48 часов. Помимо этого, глава государства должен направить в сенат всю информацию, касающуюся прибытия, пребывания и деятельности военнослужащих США.