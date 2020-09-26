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Группировку пожарных в Ростовской области увеличили вдвое

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Группировку пожарных в Ростовской области увеличили вдвое. Специалисты продолжают борьбу с тремя возгораниями.

На площади 2400 кв. м горит сухостой в Аксайском районе. Из-за ветра огонь может перекинуться на жилые постройки. В зоне опасности — как минимум три села.

За прошлые сутки в РФ потушили 11 лесных пожаров. Огонь распространился на площади около 2 тыс. га.

Наиболее сложная ситуация в Якутии. Столицу и ряд районов республики окутал едкий дым. Лаборатория выявила превышение концентрации опасных веществ. В тушении задействована пожарная авиация.

В Хасынском районе Колымы — режим ЧС из-за новых очагов. Сухая трава вспыхнула у поселка Уптар в Магаданской области. Площадь пожара достигла 175 га.

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