Дептранс дал разъяснения по работе сервиса «Народный каршеринг»

Департамент транспорта Москвы 26 сентября в своем Telegram-канале опубликовал разъяснения по работе сервиса «Народный каршеринг».

Так, арендодателем может стать любой владелец автомобиля. Все авто будут застрахованы по договору ОСАГО, а на время аренды будет действовать дополнительная страховка каско. Страховку оплачивает владелец автомобиля.

Все штрафы будет оплачивать тот, кто пользовался автомобилем в момент их получения. Вопрос льгот для автомобилей «Народного каршеринга» будет обсуждаться «с горожанами и потенциальными пользователями».

18 сентября глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов рассказал, что у жителей Москвы появится возможность сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду в рамках новой программы «Народный каршеринг».

Приложение будет выпущено правительством Москвы, и власти столицы будут внимательно проверять профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.