Водитель врезавшейся в маршрутку в Москве Ferrari рассказал о ДТП

Гендиректор крупного музыкального сервиса Zaycev.net Евгений Трухин, который стал участником ДТП с маршруткой в Москве, объяснил, как произошла авария.

По словам бизнесмена, он не справился с управлением и его Ferrari занесло, после чего авто врезалось в маршрутное такси. Он уточнил, что перед его машиной незадолго до ДТП ехала «поливайка», приводит его слова РЕН ТВ в субботу, 26 сентября.

Сразу же после случившегося никто из пассажиров маршрутки не заявлял о травмах, отметил Трухин. Однако потом к месту происшествия приехали кареты скорой помощи.

«Пострадавших с самого начала не было. Потом подъехало очень много «скорых». Не знаю, кто их вызывал. Я вызывал ГАИ. К медикам обратились три человека. Один с ушибом мизинца на ноге. Женщина одна сначала отказывалась от госпитализации. Но потом кто-то уговорил ее поехать», — заявил бизнесмен, подчеркнув, что с ним всё нормально, хотя сам он, по его словам, вывихнул руку, но не считает травму серьезной.

Трухин также сообщил, что в отношении него возбудили административное дело. Он должен явиться к дознавателю в понедельник, 28 сентября.

Как отмечает телеканал, бизнесмен является полупрофессиональным гонщиком и дрэг-рейсером. Он оставил гонки 10 лет назад, но недавно вновь к ним вернулся. При этом за лето он успел получить пять штрафов за нарушение ПДД, большинство из которых за превышение скорости. Его Ferrari во всех этих случаях двигалась со скоростью более 100 км/ч.

Авария произошла ранее в этот же день на северо-западе Москвы. Как сообщал РЕН ТВ, водитель суперкара не справился с управлением и его авто вынесло в маршрутное такси, стоявшее у остановки возле торгово-развлекательного центра «Щука».

Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Так, по данным ТАСС, это был пассажир маршрутки, у которого в результате ДТП был сломан палец. Но позже телеканал уточнил, что в результате случившегося пострадали две пассажирки маршрутки в возрасте 60 и 65 лет.

Владельцем Ferrari оказался генеральный директор музыкального сервиса Zaycev.net Евгений Трухин. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.