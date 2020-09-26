Космонавт Иван Вагнер оценил доступность космического туризма

Космический туризм станет доступным, но не скоро, считает космонавт-испытатель Иван Вагнер. Для этого человечество должно освоить новые технологии. На данный момент на орбите побывали только семь космических туристов.

2 сентября стало известно, что Россия предлагает длительные программы космического туризма. Пробыть на орбите можно будет 30 дней вместо стандартных 10. В пакет обслуживания входят: медицинское обследование, подготовка в Звездном городке, сам полет на МКС и возвращение на Землю.