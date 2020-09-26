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Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими
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Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая 26 сентября на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, назвал сторонников антипрививочного движения сумасшедшими.

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«Даже сейчас, когда мы так стремимся получить вакцину, мы ни в коем случае не должны отступать от правил, сокращать клинические испытания или жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат. Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным — антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней», — сказал он.

Джонсон подчеркнул, что здоровье людей по всему миру зависит от наличия доступной для всех безопасной и эффективной вакцины, в какой бы точке мира она ни была создана.

«Было бы бессмысленно рассматривать вопрос разработки вакцины с точки зрения узконациональных интересов и было бы аморально стремиться получить преимущество на этом поле, ведя нечестную игру», — подчеркнул премьер.

Глава британского кабмина напомнил, что одна из потенциальных вакцин от COVID-19, созданная Оксфордским университетом, сейчас проходит третью стадию клинических испытаний. Джонсон обратил внимание на то, что Великобритания будет стремиться обеспечить всем странам равный доступ к своей вакцине, если она окажется действенной.

Ранее 26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проходит успешно.

Как стало известно ранее, в субботу центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора отобрал два варианта своей вакцины против коронавирусной инфекции. 23 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что пострегистрационные исследования препарата начнутся приблизительно в конце октября.

3 сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины выписали из больницы, а у девяти добровольцев выработались антитела.

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа.

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