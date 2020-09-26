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Власти сообщили о взрыве на территории автосервиса в Дзержинском

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На территории автосервиса в подмосковном Дзержинском прогремел взрыв. Об этом 26 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Ранее сообщалось о хлопке и сильном пожаре в подмосковных Люберцах, однако, как пояснили в администрации, инцидент произошел на территории Дзержинского.

«Это не Люберцы, а Дзержинский. Там территория промзоны, на территории автосервиса два контейнера рванули, это даже не предприятие», — сообщили агентству.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что загорелись деревянное строение, два металлических вагончика и два мусорных контейнера. Никто не пострадал.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение деревянного строения, двух металлических вагончиков, двух мусорных контейнеров на общей площади 119 кв. м», — сообщили в ведомстве.

В 17:50 пожар был локализован, в 18:12 ликвидировано открытое горение, добавили в МЧС.

Сообщения о хлопке и пожаре в Люберцах появились в субботу, 26 сентября. По словам очевидцев, произошло несколько хлопков на территории завода. Позже уточнили, что взрыва не было, но горели три морских контейнера.

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