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Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Москве

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В Москве трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на улице Кантемировской. После падения он был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

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По данному факту ведомство организовало проверку, после которой будет решен вопрос о прокурорском реагировании на инцидент.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

На место происшествия выезжала исполняющая обязанности нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева. Проверка поставлена на контроль столичной прокуратуры.

8 сентября годовалый ребенок выпал из окна 12-го этажа жилого дома, расположенного на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, и выжил. Его доставили в больницу с закрытой травмой головы, повреждением внутренних органов, закрытой травмой живота и ушибом грудной клетки. Его состояние оценивалось как тяжелое. Установлено, что за малышом не досмотрела бабушка. Мальчик продавил москитную сетку и выпал из окна.

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