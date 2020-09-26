В МЧС уточнили данные о пожаре на территории завода в Люберцах

В Главном управлении МЧС России по Московской области опровергли информацию о мощном взрыве на заводе в Люберцах.

По данным ведомства, в промзоне произошел пожар в трех металлических контейнерах, передает ТАСС в субботу, 26 сентября.

В свою очередь, РЕН ТВ со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МЧС Федора Польшина уточняет, что загорелись три морских контейнера, в которых расположены мотосервис и две бытовки. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в субботу стало известно о крупном пожаре, начавшемся в подмосковных Люберцах в районе между Беседино и заводом имени Ленина. Очевидцы ЧП сообщали о нескольких хлопках, произошедших на территории завода. На предприятии производят гипохлорит натрия.