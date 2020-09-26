Прямой эфир
Общество
Форум регионов России и Белоруссии пройдет в режиме видеомоста
Происшествия
Власти сообщили о взрыве на территории автосервиса в Дзержинском
Происшествия
За рулем протаранившей маршрутку Ferrari оказался гендиректор Zaycev.net
Мир
В Колумбии узнали о готовящемся покушении на президента страны
Происшествия
В МЧС уточнили данные о пожаре на территории завода в Люберцах
Мир
Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

В МЧС уточнили данные о пожаре на территории завода в Люберцах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Главном управлении МЧС России по Московской области опровергли информацию о мощном взрыве на заводе в Люберцах.

По данным ведомства, в промзоне произошел пожар в трех металлических контейнерах, передает ТАСС в субботу, 26 сентября.

В свою очередь, РЕН ТВ со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МЧС Федора Польшина уточняет, что загорелись три морских контейнера, в которых расположены мотосервис и две бытовки. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в субботу стало известно о крупном пожаре, начавшемся в подмосковных Люберцах в районе между Беседино и заводом имени Ленина. Очевидцы ЧП сообщали о нескольких хлопках, произошедших на территории завода. На предприятии производят гипохлорит натрия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020