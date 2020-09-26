Очевидцы заявили о хлопке и крупном пожаре в Люберцах

В подмосковных Люберцах начался крупный пожар — очевидцы сообщают о хлопке и последовавшем за ним возгорании. Об этом 26 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе между Беседино и заводом имени Ленина. По словам очевидцев, произошло несколько хлопков на территории завода. На предприятии производят гипохлорит натрия.

Ранее, 22 августа, двое рабочих завода «ФОРЭС» в Асбесте Свердловской области пострадали из-за хлопка емкости, оба госпитализированы с ожогами.

По словам депутата думы Асбестовского городского округа Натальи Кругловой, два человека пострадали из-за выпуска пара.