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Выходца из Чечни застрелили во Франции в ходе драки

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Член чеченской общины был застрелен во французском городе Эвре в Нормандии. Об этом в субботу, 26 сентября, пишет французское издание France Bleu.

По его данным, полицейским сообщили об инциденте 25 сентября примерно в 18:00. Когда стражи порядка прибыли на место, 27-летний уроженец Чечни был найден на земле без сознания. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в городскую больницу, где он скончался.

По предварительным данным, ранение выходец из Чечни получил в ходе драки. В эту же больницу в пятницу также обратился человек с огнестрельным ранением руки.

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства инцидента устанавливаются.

В июне конфликт между представителями чеченской и северноафриканской общин разгорелся в другом французском городе Дижоне. В ночь на 13 июня группа молодых людей, лица которых были скрыты за масками, собралась на площади Республики и в районе Гресиль. Многие из них были вооружены ножами и бейсбольными битами. В ночь на 15 июня беспорядки вспыхнули вновь. Согласно источникам в полиции Дижона, в них участвовали до 200 выходцев из Чечни. Участники беспорядков жгли машины и мусорные баки, попадавшиеся им на пути. По данным полиции, в ходе беспорядков пострадало около 10 человек.

Выходцы из Магриба признали вину напавших на молодого чеченца 10 июня, из-за чего и начался конфликт. В присутствии отца пострадавшего юноши они принесли извинения.

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