Правозащитники заявили о более 20 задержанных на протестах в Минске

По меньшей мере, 24 участницы женской протестной акции в Минске задержаны правоохранительными органами. Об этом в субботу, 26 сентября, пишет незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, большинство задержанных — женщины. Кроме того, силовики задержали журналистов вещающего на Белоруссию с территории Польши телеканала «Белсат», а также «Еврорадио». Корреспондент «Еврорадио» уже отпущена на свободу.

Ранее в этот же день в Минске начался протестный женский марш. К Комаровскому рынку стянулись несколько десятков человек. После нескольких предупреждений милиция начала задержания.

Из-за проведения несанкционированных мероприятий станция метро «Площадь Победы» в центре Минска временно закрыта для пассажиров, поезда проходят ее без остановки.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.