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Космонавт Вагнер оценил доступность космического туризма

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Космический полет не скоро будет доступным для каждого желающего. Об этом в субботу, 26 сентября, заявил российский космонавт Иван Вагнер.

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По его словам, запуск в космос спутников и людей достаточно затратен. Помимо этого на организм космических туристов может влиять невесомость.

«Но ученые, инженеры двигаются в этом направлении, медицина двигается в этом направлении», — отметил он с борта Международной космической станции в видеоролике YouTube-канала «Роскосмос-ТВ».

Общедоступным космос станет тогда, когда человечество перейдет к другим технологиям, полагает космонавт.

В настоящее время в космосе побывали семь космических туристов.

2 сентября стало известно, что Россия предлагает космическим туристам программы более длительного пребывания на орбите — до 30 дней вместо стандартных 10. В стандартный пакет обслуживания входит медицинское обследование, подготовка в Звездном городке, непосредственно полет на МКС и возвращение на Землю, а также услуги по поиску и спасению вернувшегося туриста.

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