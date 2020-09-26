Обломки потерпевшего крушение Ан-26 доставят в одну из военных частей Харькова

Обломки разбившегося в украинском Чугуеве самолета Ан-26 будут доставлены в одну из военных частей Харькова. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает телеканал «Украина 24».

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе военные летчики и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек. Еще один человек, находившийся на борту самолета, госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета: техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября, а также поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26.