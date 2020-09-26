Минэк назвал срок восстановления Россией добычи нефти до рекордного уровня

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году ожидается в объеме 507,4 млн т, что на 9,5% ниже уровня годом ранее. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021–2023 годы, подготовленном Минэкономразвития.

По данным ведомства, добыча газа снизится до 690,8 млрд куб. м, говорится в опубликованном 26 сентября на сайте министерства докладе.

В 2019 году Россия удерживала рекордный уровень добычи нефти в объеме 560,8 млн т, отмечается в докладе. В период до 2023 года российская добыча будет находиться под действием ограничений в ОПЕК+. Восстановление уровня в 560 млн т вероятно в 2023 году, ожидают в Минэке.

Экспорт нефти при этом снизится до 225 млн т, или на 16,4% год к году. В 2023 году экспорт нефти должен увеличиться до 266,2 млн т за счет развития первичной переработки нефти и увеличения глубины переработки.

Объем добычи газа с учетом текущей динамики и состояния мировой экономики в 2020 году ожидается на уровне 690,8 млрд куб. м, при этом потребление газа на внутреннем рынке снизится до 473,7 млрд куб. м.

Минэкономразвития также ожидает рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 242,2 млн т к 2023 году в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24 млн т на протяжении 2021–2023 годов.

17 сентября министр энергетики России Александр Новак заявил о выполнении странами ОПЕК+ в августе соглашения по сокращению добычи нефти более чем на 100% даже после перехода на второй этап сокращений.

В марте страны ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти, после этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

В апреле страны — участницы ОПЕК+ согласовали новую сделку для стабилизации ситуации на рынке углеводородов.