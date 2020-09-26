Глава МВД вручил документы к наградам защитника Севастополя героя Бузина

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил родственникам погибшего в годы Великой Отечественной войны защитника Севастополя — милиционера Василия Бузина документы к его наградам. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

В обороне города принимал участие весь гарнизон милиции, которым командовал капитан Бузин. Защищая Севастополь, погибли практически все сотрудники городского отдела милиции. Бузин пал смертью храбрых на 35-й береговой батарее. Перед гибелью он написал письмо своей супруге.

«Никакие силы не могут поколебать нашей решимости… Они сожгли наш город. Камни, и те сдали. А мы сильнее», — написал он.

В этом году были установлены новые факты из биографии героя. Так, 2 июля 1942 года он был награжден орденом Красной Звезды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, а в январе 1944 года уже посмертно награжден медалью «За оборону Севастополя», подчеркнул Колокольцев. Именно к этим наградам глава ведомства и вручил документы потомкам Бузина.

В этот же день в Севастополе почтили память милиционеров, погибших в войну. В 1941–1942 годах город от фашистов защищали сотни сотрудников МВД. В знак памяти о павших героях глава МВД также возложил живые цветы на воду.