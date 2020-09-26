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Дептранс Москвы предложил усилить ответственность агрегаторов такси за водителей

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Московский департамент транспорта настаивает на том, что агрегаторы такси должны нести ответственность за своих водителей. Об этом пресс-служба ведомства пишет в субботу, 26 сентября, в своем Telegram-канале.

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В 2019 году группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный повысить безопасность пассажиров такси. Как указали в департаменте, вокруг этого закона сейчас идет активная дискуссия и строится много предположений, как его принятие повлияет на рынок, пассажиров и цены.

Однако в ведомстве считают, что в приоритете должна быть безопасность москвичей, как пассажиров, так и водителей, которая ставится под угрозу на фоне роста случаев ДТП с участием такси.

В связи с этим в дептрансе отметили, что работодатель должен обеспечивать водителям такси такие соцгарантии, как страховку и пенсию.

«Мы считаем, что агрегаторы должны нести за своих водителей такую же ответственность, как и таксомоторные парки, в том числе и за их трудоустройство и все официальные выплаты, чтобы обеспечивалась максимальная безопасность поездок», — подчеркивается в сообщении.

Дептранс обратил внимание на необходимость гарантированной защиты водителей и пассажиров от любых ситуаций. В ведомстве добавили также, что следует наделить большим количеством прав водителей и пассажиров в сравнении с агрегаторами. В отсутствии социальных гарантий в ведомстве увидели причину роста случаев аварий с участием такси.

«Одна из основных причин ДТП с такси — передача заказов агрегаторами водителям, которые больше 8, 10, 14 часов за рулем. Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но все равно подключают таких таксистов — им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Департамент также высказался в защиту простых таксистов, которые «достойны получать на уровне или больше профессиональных водителей городского перевозчика «Мосгортранса».

21 сентября в Москве в результате аварии с участием машины такси пострадали два человека. ДТП произошло на бульваре Яна Райниса, 1, на северо-западе столицы.

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