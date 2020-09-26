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В Иране отменили религиозные мероприятия из-за пандемии

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В Иране из-за пандемии коронавируса отменили традиционное паломничество и пешие шествия, приуроченные к религиозному трауру Арбаин. Соответствующее объявление сделал президент республики Хасан Роухани в субботу, 26 сентября.

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«Было решено, что в этом году не будет шествий, а также поездок в Ирак, поскольку иракские власти заявили, что не могут в этом году принять паломников», — заявил он в своем выступлении, которое транслировало в Twitter агентство IRIB.

Роухани подчеркнул, что представители духовного лидера республики Али Хаменеи дали гражданам указание осуществлять религиозные мероприятия дома.

По информации агентства, президент также распорядился разработать план по санкциям в отношении людей, которые не носят маски в Тегеране. Он должен быть представлен на заседании штаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 1 октября. После того как этот план будет реализован в Тегеране, его действие распространится на другие крупные районы страны, добавил Роухани.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Иране на 26 сентября зафиксировано 443 086 случаев коронавируса, скончались 25 394 человека, выздоровел 372 051 пациент.

Траурные церемонии к дате Арбаин, или 40-му дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, в этом году приходятся на 8 октября. Традиционно главным событием является массовое паломничество к религиозным святыням, расположенным на территории Ирака.

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