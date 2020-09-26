Начались задержания участниц женской протестной акции в Минске

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников женской акции протеста у Комаровского рынка в Минске 26 сентября.

Как передает с места событий корреспондент ТАСС, в несанкционированном митинге принимают участие несколько десятков человек. Водители проезжающих мимо машин сигналят в знак поддержки протестующих. Стражи порядка призывают манифестантов разойтись, напоминая, что митинг несанкционирован.

Для перевозки личного состава правоохранительных органов к месту стянуты около десяти микроавтобусов. Микроавтобусы заезжают в том числе на тротуар и на территорию сквера, где собрались участники акции. Милиционеры пресекают попытки протестующих выйти на проезжую часть и задерживают некоторых.

Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич подтвердила информацию о задержаниях.

«Участниц предупреждали, что акция несанкционированная. Есть несколько задержанных», — заявила она.

Из-за проведения несанкционированных мероприятий станция метро «Площадь Победы» в центре Минска временно закрыта для пассажиров, поезда проходят ее без остановки.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.