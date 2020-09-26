Несколько десятков человек вышли в Минске на протест у Комаровского рынка

Десятки женщин собрались в субботу у Комаровского рынка в Минске на акцию протеста. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

На месте проведения акции находится милиция. Правоохранители в громкоговорители объявляют, что протест не санкционирован, и просят собравшихся разойтись.

У журналистов проверяют документы и просят соблюдать рекомендацию о дистанции в 50 м от протестующих.

Накануне жительниц Белоруссии в Telegram-каналах призвали выйти в субботу на площадь Победы в Минске на несанкционированный митинг. Незадолго до начала место сбора перенесли к Комаровскому рынку.

Ранее в субботу стало известно, что станция метро «Площадь Победы» в центре Минска временно закрыта для пассажиров. Меры приняты в связи с планами оппозиции провести акции протеста.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с их итогами.