Первый детский «IT-куб» появился в Якутии

Первый в Якутии центр цифрового образования для детей «IT-куб» открылся в Нюрбинском районе благодаря национальному проекту «Образование», сообщил ТАСС руководитель центра Дмитрий Иванов.

Ежегодно в центре бесплатно будут обучаться более 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет по шести перспективным направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики», «Программирование роботов», передает ИА SakhaNews.

«Алгоритмика — раздел информатики, дисциплина, которая изучает алгоритмы и их применение в решении задач. Обучение будет проходить на визуальном языке программирования Scratch. Школьники научатся создавать анимацию и многоуровневые игры с сюжетом и звуковым сопровождением», — рассказала педагог Лариана Антонова.

В поселках Ягодное, Омсукчан, а также в городе Сусуман Магаданской области в ближайшее время заработают «Точки роста» — центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Помещения уже отремонтировали, оборудование установили. В этих центрах школьники могут обучаться по различным дисциплинам, в том числе по математике, ОБЖ, информатике, технологии и физкультуре. Также на базе «Точек роста» будут организованы курсы по программам в области технического творчества.