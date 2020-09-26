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Назван снижающий риск смерти от COVID-19 фактор

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Сотрудники медицинской школы Бостонского университета пришли к выводу, что достаточный уровень витамина D снижает риск заражения и смерти от COVID-19. Результаты их исследования были опубликованы 25 сентября в журнале Plos One.

Курс на витамин: В12 блокирует размножение нового коронавируса
Это вещество нарушает механизм копирования SARS-Cov-2

Специалисты проанализировали образцы крови 235 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у части из которых наблюдался дефицит витамина D. По результатам наблюдения выяснилось, что у людей старше 40 лет с достаточным уровнем этого витамина риск развития тяжелых осложнений или смерти был ниже на 51,5%.

Кроме того, у таких пациентов более низкий уровень воспалительного маркера — С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов.

В конце августа «Известия» писали, что индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме коронавируса, отвечающий за копирование патогена.

Как заявили авторы работы, учитывая чрезвычайность пандемической ситуации и тот факт, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего) в свои текущие протоколы лечения пациентов.

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