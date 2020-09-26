В Италии женщина потеряла память и считает себя Джулией Робертс

Врачи психиатрического отделения больницы в итальянском городе Павия госпитализировали потерявшую память женщину, считающую себя американской актрисой Джулией Робертс. Об этом сообщает в субботу, 26 сентября, la Provincia di Pavia.

Женщину госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения в начале июля в городке Виджевано. Ее заметили на местном вокзале полицейские, женщина приставала к прохожим.

Сначала правоохранители пытались успокоить женщину, но затем доставили к медикам. Там ей присвоили инициалы Н.Н., поскольку представиться неизвестная не могла. После выписки пациентка, на вид которой 40–45 лет, не ушла из больницы и стала жить в приемном покое, питаясь едой из автоматов.

В начале сентября неизвестную, утверждавшую, что она Джулия Робертс, положили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии.