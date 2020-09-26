Камера наблюдения сняла момент крушения Ан-26 под Харьковом

Камера наблюдения, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве Харьковской области, сняла момент катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом в своем Facebook написал замглавы МВД Украины Антон Геращенко в субботу, 26 сентября.

Он выразил уверенность в том, что эта запись поможет следователям выяснить причину катастрофы.

«Камера, установленная на одном из высотных зданий в Чугуеве, заняла последние секунды трагически оборвавшегося полета Ан-26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, как командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом», — указал Геращенко.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек. Еще один человек, находившийся на борту самолета, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября, а также поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26.