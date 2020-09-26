Два новых моста построили в Сочи

В Лазаревском районе Сочи построили два новых моста. Капитальные сооружения возвели в ауле Хаджико на месте старых переправ, которые были разрушены паводком в октябре 2018 года. Ранее жители не могли проехать к социальным объектам — больнице и сестринскому пункту.

Теперь эти проблемы остались позади. Новый мост, ведущий к улице Левобережной, построили с учетом всех возможных рисков. Здесь расширено русло ручья и восстановлено дорожное полотно, пишут «Кубанские новости». Кроме того, в ауле появилась дамба, которая защищает один из берегов реки Аше.

Напомним, Краснодарский край получил 1 млрд рублей на ремонт дорог благодаря досрочному завершению нацпроекта. В 2020 году в крае привели в порядок 180 км дорожного полотна на общую сумму 3,38 млрд рублей. Субсидию из федерального бюджета направят на ремонт более 82 км участков трасс. В ближайшее время в Новороссийске, Сочи и на региональных дорогах начнется ремонт.