Прямой эфир

Два новых моста построили в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Лазаревском районе Сочи построили два новых моста. Капитальные сооружения возвели в ауле Хаджико на месте старых переправ, которые были разрушены паводком в октябре 2018 года. Ранее жители не могли проехать к социальным объектам — больнице и сестринскому пункту.

Теперь эти проблемы остались позади. Новый мост, ведущий к улице Левобережной, построили с учетом всех возможных рисков. Здесь расширено русло ручья и восстановлено дорожное полотно, пишут «Кубанские новости». Кроме того, в ауле появилась дамба, которая защищает один из берегов реки Аше.

Напомним, Краснодарский край получил 1 млрд рублей на ремонт дорог благодаря досрочному завершению нацпроекта. В 2020 году в крае привели в порядок 180 км дорожного полотна на общую сумму 3,38 млрд рублей. Субсидию из федерального бюджета направят на ремонт более 82 км участков трасс. В ближайшее время в Новороссийске, Сочи и на региональных дорогах начнется ремонт.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020