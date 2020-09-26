Минское метро сообщило о закрытии станции «Площадь Победы»

Станция метро «Площадь Победы» в центре Минска временно закрыта для пассажиров, поезда проходят ее без остановки, сообщила в субботу пресс-служба транспортной системы белорусской столицы в своем Telegram-канале.

Станция, по ее данным, закрыта в 13:05. Меры приняты в связи с планами оппозиции провести акции протеста в Минске.

13 сентября семь станций минского метро закрыли из-за протестов в городе «в целях обеспечения безопасности пассажиров». 20 сентября приостановили работу шесть станций метрополитена Минска.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с их итогами.

На этой неделе в Минске прошла инаугурация президента страны Александра Лукашенко. Мероприятие не афишировалось и не транслировалось в эфире белорусских телеканалов.