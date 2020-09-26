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Экс-акционер завода «Балтика» заявил о краже более 114 млн рублей

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Бывший акционер пивного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге написал в полицию заявление о краже более 114 млн рублей, передает 26 сентября телеканал РЕН ТВ.

По его данным, мужчина обратился к правоохранителям накануне, 25 сентября. Он уточнил, что деньги в размере 114 781 120 рублей пропали с его банковского счета в период с 26 августа по 9 сентября.

Мужчина был одним из акционеров пивного завода «Балтика» в 1990-е годы. В 2013 году он продал свой пакет акций. В данный момент экс-акционер находится на пенсии.

В мае в Петербурге полицейские задержали группу мошенников, которые подозреваются в похищении с банковских карт 200 человек около 20 млн рублей. Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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