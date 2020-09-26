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Саммит ЕС–Украина перенесли на 6 октября

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Саммит ЕС–Украина перенесен с 1 на 6 октября, он пройдет в Брюсселе. Об этом в субботу, 26 сентября, написал президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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«В ходе телефонного разговора с Шарлем Мишелем мы договорились встретиться вместе в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС–Украина», — написал он в своем Twitter.

Зеленский указал, что ожидает на саммите с Украиной дискуссии по их «важному партнерству, которая пройдет вскоре после внеочередного саммита ЕС 1–2 октября».

Ранее на этой неделе Мишель перенес запланированный на 24–25 сентября саммит ЕС на 1–2 октября. Причиной послужило подозрение на возможное заражение политика новым коронавирусом из-за контакта с больным сотрудником службы безопасности. Тест на инфекцию главы Евросовета показал отрицательный результат.

На саммите ЕС запланировано обсуждение, помимо прочего, кризиса в Белоруссии и ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального. На саммите также предстоит дискуссия по Brexit в условиях, когда переговоры с Великобританией о подписании нового торгового соглашения в очередной раз зашли в тупик.

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