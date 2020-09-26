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В Москве возобновляет работу система соцобслуживания

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В Москве возобновляет работу система социального обслуживания и поддержки. Служба призвана поддержать тех, кто вынужден оставаться дома.

В столице отмечается рост числа заболеваний COVID-19. В связи с эти власти призвали пенсионеров и людей из группы риска перейти на удаленку. Больничные листы работающим москвичам оформят автоматически. Кроме того, по-прежнему работает телемедицинский центр депздрава. Состоящим на учете у врача доставят на дом лекарства по льготным рецептам. Москвичам, вынужденным оставаться дома, привезут также продукты, корм для животных и предметы первой необходимости.

Для заказа нужно позвонить на телефон горячей линии. Единый номер соцслужбы: 8 (495) 870-45-09.

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