Тела всех погибших найдены на месте крушения Ан-26 под Харьковом

Тела 25 человек найдены на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщила служба по ЧС Украины в субботу, 26 сентября

«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)», — заявили в службе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в этот же день в ходе внеочередного заседания правительства, трансляцию которого ведет информационный портал «Страна.ua», поручил государственной комиссии по расследованию причин катастрофы предоставить отчет о причинах случившегося до 25 октября. Также глава украинского кабмина распорядился на время расследования авиакатастрофы отстранить всех лиц, ответственных за организацию учебных полетов.

О том, что один из двух выживших в катастрофе скончался в больнице, стало известно ранее в субботу. Все погибшие были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября, а также поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26.