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Косачев заявил об обвинениях США в адрес России при любом президенте

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Обвинения Вашингтона в адрес России в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела США и предстоящие там выборы, продолжатся при любом американском президенте. Об этом 26 сентября заявил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

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По его словам, любое вмешательство при наличии возможности и желания (а у России его нет), теряет смысл. Для Москвы было выгодно, чтобы выборы президента США уже состоялись, тогда у американских политиков будет меньше поводов «оттаптываться» на России.

«А может, и поменьше станет разного рода международных инцидентов, всевозможных «вмешательств», «отравлений», «кибератак» и тому подобное», — предположил он на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что никто из кандидатов в президенты США так и не объяснил, зачем России вмешиваться в выборы из серии «оба хуже».

«И вообще, по искренним убеждениям американского истеблишмента, весь мир, отбросив все прочие дела, с трепетом ждет исхода ноябрьского противостояния в США», — добавил Косачев.

В ходе предвыборной кампании кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России «последствия» за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что для грядущих выборов главы государства наибольшую опасность представляет Китай, а не Россия.

США выберут президента 3 ноября 2020 года.

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