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Трамп обвинил движение Black Lives Matter во вреде темнокожим американцам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что антирасистское движение Black Lives Matters наносит ущерб жизни темнокожего населения. Об этом он заявил 26 сентября в ходе выступления перед сторонниками в городе Атланта в штате Джорджия, фрагмент которого опубликован на YouTube-канале газеты The Independent.

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«Многие из тех, кто сеет насилие в наших городах, являются сторонниками организации, которая называется Black Lives Matter», — заявил хозяин Белого дома.

Американский лидер выразил уверенность в том, что данное движение по-настоящему вредит афроамериканцам.

«Black Lives Matter — это необычное название для организации, идеология и тактика которой сейчас разрушают множество жизней темнокожих», — отметил Трамп.

Глава администрации США назвал представителей движения «экстремистами, социалистами, марксистами, коммунистами и экстремистски настроенными леваками».

Накануне член сената США Рэнд Пол назвал активистов антирасистского движение Black Lives Matter террористами. В доказательство своей точки зрения сенатор напомнил, что представители движения порой нападают на обычных прохожих и посетителей, которые вовсе не принадлежат к чиновникам.

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

В ходе этих акций, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против полицейского насилия и расовой дискриминации. Одним из их требований является сокращение финансирования правоохранительной системы.

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