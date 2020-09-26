Трамп обвинил движение Black Lives Matter во вреде темнокожим американцам
Президент США Дональд Трамп заявил, что антирасистское движение Black Lives Matters наносит ущерб жизни темнокожего населения. Об этом он заявил 26 сентября в ходе выступления перед сторонниками в городе Атланта в штате Джорджия, фрагмент которого опубликован на YouTube-канале газеты The Independent.
«Многие из тех, кто сеет насилие в наших городах, являются сторонниками организации, которая называется Black Lives Matter», — заявил хозяин Белого дома.
Американский лидер выразил уверенность в том, что данное движение по-настоящему вредит афроамериканцам.
«Black Lives Matter — это необычное название для организации, идеология и тактика которой сейчас разрушают множество жизней темнокожих», — отметил Трамп.
Глава администрации США назвал представителей движения «экстремистами, социалистами, марксистами, коммунистами и экстремистски настроенными леваками».
Накануне член сената США Рэнд Пол назвал активистов антирасистского движение Black Lives Matter террористами. В доказательство своей точки зрения сенатор напомнил, что представители движения порой нападают на обычных прохожих и посетителей, которые вовсе не принадлежат к чиновникам.
Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.
В ходе этих акций, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против полицейского насилия и расовой дискриминации. Одним из их требований является сокращение финансирования правоохранительной системы.