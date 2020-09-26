В «Векторе» допустили формирование пожизненного иммунитета к коронавирусу

Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов допустил формирование у человека пожизненного иммунитета к коронавирусу. Однако это возможно только при определенных особенностях его иммунной системы и если он перенес тяжелую форму COVID-19, заявил он в субботу, 26 сентября.

«При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован»,— сказал глава «Вектора» в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

Ранее в этот же день Максютов сообщил, что «Вектор» отобрал два варианта своей вакцины против коронавирусной инфекции, которые мы намерены выпустить в гражданский оборот.

23 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что пострегистрационные исследования препарата «ЭпиВакКороны» начнутся приблизительно в конце октября. Точная дата зависит от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину, при этом регистрацию планируется завершить к 15 октября.

Как стало известно, в третьем этапе исследования вакцины участвуют 5 тыс. добровольцев. Однако только 3 тыс. будут реально вакцинированы, а 2 тыс. получат плацебо. Клинические испытания препарата, в которых задействовано 300 добровольцев, завершатся к 30 сентября. Их первые результаты появятся в открытом доступе в ближайшие месяцы.

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой. 8 сентября вакцина «Спутник V» была выпущена в гражданский оборот.

С начала пандемии в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровели 940 150 человек.

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