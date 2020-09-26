Подозреваемый в убийстве школьницы под Нижним Новгородом заявил о раскаянии

Подозреваемый в убийстве школьницы под Нижним Новгородом Павел Сурков, известный по прозвищу Пафик, заявил о раскаянии.

«Я сам не ожидал. Да. Я раскаиваюсь», — сказал он журналисту телеканала РЕН ТВ 26 сентября. В настоящий момент Суркова привезли в суд, где ему будет избрана мера пресечения.

Задержанный признался, что перед убийством у него произошел конфликт с сожительницей. По словам Суркова, женщина сообщила ему, что была беременна, а потом он узнал, что у нее был выкидыш.

«Обманывала постоянно, в последнее время находилась в квартире какой-то. Неизвестно в какой. Потом резко сказала, что сделает выкидыш. А потом я уже начал сильно злиться. А потом сказала, что уже сделала», — рассказал мужчина.

Сурков рассказал, что в момент совершения преступлений он был сильно пьян.

«Я сам себе не прощу. Я в запое был, большом. Это не планировалось, изначально я угрожал просто», — добавил он.

О задержании Суркова стало известно 25 сентября.

24 сентября около 17:00 ребенок, возвращаясь домой из школы, вышел на остановке в поселке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Домой девочка не вернулась.

Ее тело было обнаружено поздним вечером того же дня в безлюдном месте поселка.

В ходе следственных действий был установлен подозреваемый мужчина 1986 года рождения, являющийся жителем другого района Нижегородской области.

По информации РЕН ТВ, в убийстве заподозрили бывшего сожителя матери школьницы. Мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы, однако бывшая подруга отказала ему в возобновлении отношений, и он пригрозил отомстить ей.

Девочка жила с мамой и бабушкой. Обычно ее встречали из школы, но в этот день не встретили.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального СК.