Под Красноярском бизнесмен установил КПП и требовал деньги за проезд

Под Красноярском бизнесмен установил незаконный КПП. Предприниматель требовал у водителей деньги за проезд. КПП появился на 150 км трассы Усть-Илимск — Ванавара, где обычно ездят большегрузы. Этот участок земли бизнесмен взял в аренду и установил шлагбаум с вооруженной охраной.

Недовольные дальнобойщики вызвали полицию. После приезда правоохранителей проезд вновь стал бесплатным. Теперь сотрудники МВД проверяют законность действий коммерсанта.