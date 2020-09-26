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Главред белорусской газеты «Наша Нива» отпущен из СИЗО

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Главный редактор белорусской газеты «Наша нива» Егор Мартинович вышел из следственного изолятора спустя 72 часа. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщило издание в своем Telegram-канале.

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«Егор Мартинович — на свободе», — говорится в сообщении. Обыск прошел по месту проживания журналиста 23 сентября, после этого его увезли на допрос в центральный аппарат Следственного комитета.

Как утверждала его супруга, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По данным газеты «Наша нива» задержание Мартиновича связано с публикацией статьи про «диджея перемен» Владислава Соколовского. Потерпевшим по делу назвал замглавы МВД Александр Барсуков, которого диджей обвинил в нанесении ему побоев, отмечает ТАСС.

В начале августа в Минске в Киевском сквере проходил семейный праздник, на который пришли сторонники оппозиции. Звукорежиссеры включили песню Виктора Цоя «Перемен». Суд арестовал их на 10 суток за хулиганство и неповиновение.

21 августа белорусского звукорежиссера Влада Соколовского, включившего песню Виктора Цоя, вновь задержали в Минске.

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