После обнаружения в организме рэпера Эллея наркотиков возбудили дело

После обнаружения в анализах рэпера Эллея (Эмина Гулиева) каннабиоидов следствие возбудило уголовное дело. Об этом 26 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, дело расследуется по факту сбыта музыканту наркотиков неустановленным лицом.

21 сентября иномарка под управлением артиста столкнулась с другой легковушкой на Остоженке в центре Москвы. После этого машину отбросило, она сбила пешеходов и врезалась в здание.

В итоге пострадали четыре человека. Преподаватель Надежда Тухтарова находится в крайне тяжелом состоянии, она лишилась стопы. Второй пострадавший — видеооператор Михаил Иорданов, он находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Подруга музыканта сломала ногу, а у рэпера повреждена рука.

В настоящее время артист признал вину и арестован. Как установили следователи, за Гулиевым числится 49 нарушений ПДД. На вопрос судьи, почему он постоянно превышает скорость, артист заявил, что этому нет оправдания, и пообещал исправиться.