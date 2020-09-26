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Microsoft расследует утечку исходных данных Windows

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Исходный код операционной системы Windows XP просочился в Сеть. Данные в виде торрента быстро разошлись по Интернету.

Утечка не представляет большой опасности для пользователей. Компьютеров на Windows XP практически не осталось. Это значит, что хакеры не будут использовать полученный код для эксплойтов. Однако «домашние» программисты могут создать пиратскую сборку операционной системы, но это уже проблемы самой компании.

Исходники IT-гиганта не впервые попадают в свободный доступ. Несколько лет назад в сети оказался гигабайт данных, связанных с Windows 10.

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