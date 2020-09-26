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Минпросвещения утвердило федеральный перечень учебников на пять лет

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Министерство просвещения России утвердило федеральный перечень учебников, по которым может быть выстроена подготовка школьников. Соответствующий законодательный акт опубликован 14 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ вступил в законную силу с 25 сентября.

«Установить, что учебники из числа учебников, входящих в федеральный перечень учебников... включаются в федеральный перечень... на пять лет со дня вступления в силу настоящего приказа», — говорится в документе.

Обновленный перечень поделен на два раздела: допущенные и рекомендованные пособия для использования в аккредитованных школах и колледжах страны. В него вошли 1555 учебников.

Кроме того, в списках учебников, изданных на государственных языках республик или на языках народов России, указан соответствующий язык. Также отдельно отмечены учебники для углубленного изучения предметов или использования при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

В июле стало известно, что группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» начали разработку нового формата интерактивных учебников с дополненной реальностью, они будут доступны в мобильном приложении. Через него можно будет через камеру смартфона или планшета увидеть на страницах учебника маркеры дополненной реальности и получить доступ к дополнительному цифровому контенту.

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