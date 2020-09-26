Минпросвещения утвердило федеральный перечень учебников на пять лет

Министерство просвещения России утвердило федеральный перечень учебников, по которым может быть выстроена подготовка школьников. Соответствующий законодательный акт опубликован 14 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступил в законную силу с 25 сентября.

«Установить, что учебники из числа учебников, входящих в федеральный перечень учебников... включаются в федеральный перечень... на пять лет со дня вступления в силу настоящего приказа», — говорится в документе.

Обновленный перечень поделен на два раздела: допущенные и рекомендованные пособия для использования в аккредитованных школах и колледжах страны. В него вошли 1555 учебников.

Кроме того, в списках учебников, изданных на государственных языках республик или на языках народов России, указан соответствующий язык. Также отдельно отмечены учебники для углубленного изучения предметов или использования при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

В июле стало известно, что группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» начали разработку нового формата интерактивных учебников с дополненной реальностью, они будут доступны в мобильном приложении. Через него можно будет через камеру смартфона или планшета увидеть на страницах учебника маркеры дополненной реальности и получить доступ к дополнительному цифровому контенту.