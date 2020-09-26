В России за сутки выявили 7523 случая COVID-19

В России за сутки выявили 7523 заболевших COVID-19 в 85 регионах, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации в субботу, 26 сентября.

169 человек скончались за последние 24 часа, полностью выздоровело 6004 человека.

В Москве выявлено 1792 случая COVID-19 за сутки, это максимум с 8 июня, уточнил столичный оперштаб. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 232 случая, в Московской области — 204.

С начала пандемии в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровели 940 150 человек.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор рассказал, что более 218,9 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. С начала пандемии специалисты провели более 44,7 млн тестов на COVID-19, за прошедшие сутки было сделано 390 тыс. исследований.

В пятницу в качестве правила, снижающего риск заболевания коронавирусом, Роспотребнадзор назвал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверхностей. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м друг от друга и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

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