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Иран обвинил США в невозможности закупать вакцины в других странах

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Экономические санкции, введенные Соединенными Штатами, не позволяют Ирану покупать вакцины и лекарственные препараты у других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф телеканалу RT.

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По его словам, ограничения оказали значительное влияние на страну. «У нас довольно много денег за границей, и США не позволяют этим странам продать нам лекарства за наши деньги», — рассказал он в интервью, показанном 26 сентября.

Как отметил Зариф, утверждения Вашингтона, что санкции не затрагивают гуманитарную сферу, ложные. Иран даже не может перевести средства на покупку вакцин. По мнению Тегерана, действия Белого дома — «медицинский терроризм».

24 сентября США расширили список санкций в отношении Ирана. В список попали еще двое иранских граждан, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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