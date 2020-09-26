Стало известно о состоянии выживших после крушения Ан-26

Состояние одного из выживших курсантов с потерпевшего под Харьковом крушение самолета Ан-24 крайне тяжелое, состояние второго лучше. Об этом в субботу, 26 сентября, рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в беседе с телеканалом «Украина 24».

«Те парни, которые выжили, в крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом, находится львовянин (один из курсантов. — Ред.). С Харьковской области ребенок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии», — отметил представитель администрации.

Он уточнил, что среди экипажа и курсантов были люди из 11 областей Украины.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 25 человек. На следующий день СМИ сообщили о нахождении еще трех тел на месте катастрофы. Погибшие были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. На территории области объявлен траур по погибшим.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября. Генпрокуратура Украины начала расследование по факту случившегося.