Роспотребнадзор сообщил о наблюдении из-за COVID-19 за 218 тыс. россиян

Более 218,9 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным специалистов, медики наблюдают за состоянием 218 933 человек.

Всего с начала пандемии специалисты провели более 44,7 млн тестов на коронавирус, отмечает ТАСС. За минувшие сутки было сделано 390 тыс. исследований.

Накануне в качестве правила, снижающего риск заражения инфекцией, Роспотребнадзор назвал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверхностей. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м друг от друга и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

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