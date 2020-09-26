Пилот упавшего под Харьковом Ан-26 подавал сигнал о неполадках с двигателем

Пилот потерпевшего крушение в Харьковской области Ан-26 доложил диспетчеру о неполадках с двигателем и сообщил о готовности посадить самолет. Об этом в субботу, 26 сентября, написал замглавы МВД Украины Антон Геращенко в своем Facebook.

Он отметил, что около 20:38 (совпадает с мск) командир экипажа подал диспетчеру сигнал о неполадках с левым двигателем.

«Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Через 8–9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся», — указал Геращенко.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 25 человек. На следующий день СМИ сообщили о нахождении еще трех тел на месте катастрофы. Погибшие были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. На территории области объявлен траур по погибшим.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября. Генпрокуратура Украины начала расследование по факту случившегося.