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В Москве от COVID-19 вылечились еще 1123 человека

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Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1123 пациента. Об этом в субботу, 26 сентября, рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1123 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 244 006», — отметила вице-мэр.

По ее словам, для подтверждения отсутствия у пациента заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы — это возможно для человека в возрасте 18–55 лет, переболевшего коронавирусной инфекцией, не имеющего хронических заболеваний, а также с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, излечившиеся от инфекции, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому.

22 сентября главврач ГБУЗ Москвы «ГКБ № 52» Марьяна Лысенко спрогнозировала ослабление коронавируса в столице к лету 2021 года. Она отметила, что именно к этому времени появится серьезная «иммунная прослойка» за счет вакцинированного населения. По ее словам, динамика прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией в столице может меняться и к этому надо быть готовыми.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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