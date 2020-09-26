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Глава МВД возложил цветы в Севастополе в память о защищавших город милиционерах

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев возложил живые цветы на воду в Севастополе в память о сотрудниках милиции, которые внесли вклад в оборону города во время Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 26 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

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«Владимир Колокольцев возложил живые цветы на воду в Севастополе в память о милиционерах — защитниках города. Глава ведомства стал первым министром внутренних дел России, который принял участие в этой церемонии», — отметили в ведомстве.

Глава МВД РФ и начальник севастопольского УМВД в сопровождении почетного караула вышли на катерах в море и остановились напротив места дислокации 35-й береговой батареи, ставшего последним рубежом обороны Севастополя. На этом месте и прошла церемония возложения, после которой прогремел трехкратный залп салюта.

24 июня президент России Владимир Путин в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду. В ней также участвовали иностранные лидеры. После возложения главы государств также почтили минутой молчания память погибших в войне.

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