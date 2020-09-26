Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.

По его мнению, задача была как можно быстрее и точнее напасть на газопровод и применить санкции. «Теперь уже после highly likely, уже не нужны какие-то аргументы», — цитирует его «РИА Новости».

Как он отметил, авторам провокации удалось добиться своего, поскольку, не предъявив никаких доказательств «отравления», они уже анонсируют против России новые санкции.

Накануне МИД РФ опубликовал комментарий и поинтересовался, не является ли всё случившееся с Навальным «постановкой» якобы применения химического оружия. Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия заявляет «несуразные вещи» в ответ на запросы России по инциденту с блогером, подобное поведение несерьезно для такой страны, как ФРГ.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было.