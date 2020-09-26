Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Канада выдвинула бывшего министра финансов Морно на пост генсека ОЭСР
Мир
Южная Корея попросила КНДР расследовать гибель чиновника из Сеула
Мир
Проблемы с электричеством затронули Каракас и 17 штатов Венесуэлы
Общество
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки опасного явления
Спорт
«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.

Ограничительные без меры: у ЕС не получится быстро договориться по «списку Навального»
В России угрозы санкций со стороны Брюсселя считают абсурдом

По его мнению, задача была как можно быстрее и точнее напасть на газопровод и применить санкции. «Теперь уже после highly likely, уже не нужны какие-то аргументы», — цитирует его «РИА Новости».

Как он отметил, авторам провокации удалось добиться своего, поскольку, не предъявив никаких доказательств «отравления», они уже анонсируют против России новые санкции.

Накануне МИД РФ опубликовал комментарий и поинтересовался, не является ли всё случившееся с Навальным «постановкой» якобы применения химического оружия. Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия заявляет «несуразные вещи» в ответ на запросы России по инциденту с блогером, подобное поведение несерьезно для такой страны, как ФРГ.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020