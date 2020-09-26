Луч надежды2

Запасное колесо, домкрат, знак аварийной остановки и прочие авто инструменты спрятаны в багажнике под полом. За освещение отвечает крошечный фонарь, который вдобавок почему-то расположен не на потолке или пятой двери, а на кузове сбоку, но и этого скудного света можно легко лишиться, если забить багажник вещами под завязку. Рядом с ним есть гнездо розетки на 12V. Странно, почему подкованные во всяческих технических ухищрениях китайцы не додумались интегрировать туда обычную розетку на 220V