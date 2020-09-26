Луч надежды2

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Фото: Geely
Рельефный мульти-руль со срезанным в нижней части ободом, цифровая комбинация приборов с отличной графикой плюс стильная центральная консоль с 10-дюймовым «планшетом» «мультимедийки», лаконичным блоком климата
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Фото: Geely
Амбиентная подсветка вариативна: голубой, красный и золотой. По умолчанию, цвета меняются в зависимости от выбранного режима езды, однако водитель может установить один постоянный, которые наиболее приятен глазу
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Фото: Geely
Подсветка интегрирована в панели салона очень качественно и совершенно незаметна в светлое время суток, это уже не светодиодная лента, которую вклеили в стыки между молдингами
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Фото: Geely
Центральный тоннель, как и большинство других деталей в интерьере, выполнены из матового алюминия. А расположение селектора семиступенчатого робота и кнопок управления режимами работы силовых агрегатов и прочих ассистентов чем-то напомнили салон Porsche
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Фото: Geely
Панель управления климатом в Geely Coolray лаконична и продублирована в «цифре» на центральном планшете, чтобы вызвать меню настроек климат-контроля, нужно нажать на соответствующую иконку приложения, либо просто «смахнуть» вверх. Отдельных кнопок для включения подогрева передних сидений, в привычном своем виде, нет, функция спрятана всё в том же цифровом меню настроек климата
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Фото: Geely
10-дюймовый экран с тачскрином и расположен где надо, и срабатывает четко. А яркой графике китайского кроссовера могут позавидовать как корейский автопром, так и «японцы»
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Фото: Geely
Собранная в геометрический узор монограмма G — первая буква бренда Geely — традиционно встречается и в дизайне кнопок и всевозможных крутилок компактного кроссовера
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Фото: Geely
Сборка салона качественная, между панелями нет зазоров, которые со временем начинают раздражающе скрипеть и дребезжать. Кнопки открывания окон на водительской двери расположены эргономично, их без труда находишь даже на ощупь
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Фото: Geely
Литера S — характерная отличительная черта топовых комплектаций «кулрея» — встречается и в салоне: они вышита на спинках передних кресел (строчка ровная, без косяков и торчащих ниток) и нанесена на алюминиевые накладки на порогах
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Фото: Geely
Geely Coolray построен на новой платформе BMA, благодаря которой сзади в салоне стало больше места, пассажирам больше не нужно поджимать колени или искать куда пристроить ноги. Правда атлетичный дизайн кузова «съел» примерно 10 см от ширины дивана, но это почти незаметно: двое взрослых могут свободно разместиться сзади, отгородившись друг от друга убирающимся в спинку подлокотником
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Фото: Geely
Объем багажника равен 330 л., но он довольно вместительный: расстояние между полом и полкой приличное (46 см), да и по бокам разместились ниши, куда можно спрятать всякие автомобильные мелочи
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Фото: Geely
Запасное колесо, домкрат, знак аварийной остановки и прочие авто инструменты спрятаны в багажнике под полом. За освещение отвечает крошечный фонарь, который вдобавок почему-то расположен не на потолке или пятой двери, а на кузове сбоку, но и этого скудного света можно легко лишиться, если забить багажник вещами под завязку. Рядом с ним есть гнездо розетки на 12V. Странно, почему подкованные во всяческих технических ухищрениях китайцы не додумались интегрировать туда обычную розетку на 220V
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