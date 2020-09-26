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Названо число пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице №2 в Москве

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Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 688 пациентов, у 177 лабораторно подтвержден коронавирус. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщила главврач Светлана Краснова.

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По ее словам, из общего числа 16 пациентов находятся в реанимации. У 242 человек подозревают коронавирус. Семь пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких, отметила Краснова на своей странице в Facebook.

Выписаны из лечебного учреждения 128 человек, из них 19 — вылечившиеся от COVID-19.

Накануне вечером сообщалось, что за 24 часа в Москве умерли 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

Также градоначальник порекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников и заявил, что часть сотрудников мэрии тоже перейдет на удаленку.

квНакануне американские ученые доказали, что числo тяжeлых случаeв и смeртей у бoльных COVID-19 с нoрмальным урoвнем витаминa D в организме значительнo нижe, чем у тех, у когo наблюдаeтся дeфицит этого витамина.

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